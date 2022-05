Sportfest in Madfeld 2022

Endlich darf man wieder feiern und dieses Fest sollte sich kein Sportfan entgehen lassen …

brilon-totallokal: Brilon-Madfeld: Endlich darf man wieder feiern und dieses Fest sollte sich kein Sportfan entgehen lassen, der TuS Madfeld 1912 e.V. lädt dieses Jahr an Pfingsten, dem Wochenende vom 3. bis 5. Juni 2022, wieder herzlich zu seinem Sportfest ein.

Die Veranstaltung beginnt dieses Jahr bereits am Freitag um 19 Uhr mit dem letzten Saisonspiel der ersten Mannschaft gegen Obermarsberg, anschließend gibt es 110 Liter Freibier, um das 110. Jubiläum des Vereins in diesem Jahr würdig zu begehen. Der Samstag bietet allerlei verschiedenes Programm: Es startet um 12 Uhr die Radsport-Abteilung mit einer Mountainbike-Tour für jedermann, mit Zieleinlauf auf dem neuen Bikepark. Ab 14 Uhr wird eine Trendsport-Olympiade stattfinden, bei der unter anderem Bogenschießen und Baseball ausprobiert werden können. Abends klingen die tapferen Olympioniken gemütlich am Sportheim aus.

Der Sonntag beginnt um 9:15 Uhr mit dem Hochamt, dem folgt gegen 10:15 Uhr ein Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Daran nehmen, neben den Mitgliedern des Sportvereins, auch der Vorstand des Schützenvereins und der Musikverein teil. Dieser begleitet im Anschluss auch den Frühschoppen am Sportplatz. Parallel zum Frühschoppen finden die Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder sowie ein Spiel der E-Jugend statt, bevor um 12 Uhr das Pfingstturnier beginnt.

Die Teams der SG Hoppecketal / Padberg, SG Thülen / Rösenbeck / Nehden, des SV Eimelrod und dem Gastgeber SG Madfeld / Bleiwäsche spielen den traditionellen Pfingstpokal aus. Das Einlagespiel wird ebenfalls ein echtes Highlight, die Ü32 des TuS Madfeld erwartet um 14 Uhr die Ü32 des SC Paderborn 07 zum Schlagabtausch, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale ab 16 Uhr stattfinden.

Ab 14:30 Uhr veranstaltet die Breitensport-Abteilung dazu einen Sport- und Spiele-Nachmittag in der Turnhalle. Ebenso steht eine Springburg bereit. Dazu gibt es ein Kaffee- und Kuchenbuffet in der Schützenhalle.

Am Abend beginnt die große Open-Air-Pfingstparty am Sportplatz mit Live-Rockband. Hier wird die Band „Loud Neighbours“ die Leute auf die Outdoor-Tanzfläche locken.

Für das leibliche Wohl ist natürlich an allen Tagen bestens gesorgt.

