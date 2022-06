Die Ukraine braucht Unterstützung

Benefiz-Konzert mit dem Klezmer-Ensemble „Chaverim“ am 17. Juni um 19:30 Uhr im Ratssaal der Stadt Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: Die aus der Ukraine stammende Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk wird als stadt-land-text Stipendiatin kurz aus ihren Texten lesen.

Am Freitag, dem 17. Juni 2022 um 19:30 Uhr findet ein vom KulturRing Olsberg organisiertes Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten der Ukraine im Ratssaal des Rathauses der Stadt Olsberg statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk, kurz aus ihren Texten lesen. Das Land NRW und die Fa. Oventrop unterstützen diese Veranstaltung.

Im Rahmen des Wohltätigkeitskonzerts kommt Musik zur Aufführung, die ihren Ursprung in den ehemaligen Shtetls Osteuropas hat. Diese einmalige Kultur wurde durch den vom Deutschen Reich entfachten Krieg und dem damit verbundenen Genozid an der jüdischen Bevölkerung nahezu vollkommen ausgelöscht. Die Musik ist dennoch geblieben. Präsentiert wird sie im Rathaus durch das Klezmerquartett „Ensemble Chaverim“, das sich im Winter 2019 gegründet hat. Anne-Sophie Stallmann (Flügel), Julia Vasilevskaja (Violine), Yukinobu Ishikawa (Schlagzeug/Percussion) und die aus Oberschledorn stammende Kerstin Engel (Klarinette/Bassetthorn) stürzen sich mit Spielfreude und Leidenschaft in die emotionalen Tiefen der Klezmermusik.

Chaverim schlägt dabei einen großen Bogen von traditionell klingendem osteuropäischen Klezmer bis hin zu neuzeitlichen Kompositionen, die mit ihrer intimen Gefühlswelt und ihrer Lebendigkeit alle Menschen berühren. Die Musik nimmt keine Umwege über Vorwissen und musikalische Vorbildungen. Sie ist eine uralte, volkstümliche Klangsprache, die direkt in die Herzen der Zuhörer dringt. Das Ensemble führt informativ und unterhaltsam durch das Programm und sorgt so für ein Konzert, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Eintritt wird nicht erhoben, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist zwar nicht notwendig, wird zur besseren Planung aber gerne unter [email protected] entgegengenommen.

Fotocredits: Ensemble „Chaverim“

Quelle: KulturRing Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon