HSK-Mobile Impfangebote in Marsberg und Arnsberg

Als Impfstoffe sind BionTech, Moderna und Novavax vorrätig.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende COVID-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bietet in der kommenden Woche mobiles Impfen in Marsberg und Arnsberg an.

08.06.2022 Marsberg, Bürgerhaus Casparistraße 2, 12-16 Uhr

10.06.2022 Arnsberg Moosfelde, Grundschule, Eschenstraße 4, 14-18 Uhr

12.06.2022 Arnsberg-Bruchhausen, Trödelmarkt, Kaufland Parkplatz, 12-16 Uhr (Impfbus)

Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen ab 5 Jahren. Auch ukrainische Flüchtlinge sind herzlich willkommen. Es werden alle Impfungen gemäß Stiko-Empfehlung von der Erst- bis zur 2. Auffrischungsimpfung angeboten.

Als Impfstoffe sind BionTech, Moderna und Novavax vorrätig.

Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis bzw. die Impfmappe mit den Unterlagen der bisherigen Impfungen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.hochsauerlandkreis.de.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon