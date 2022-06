Kindergarten Scharfenberg feiert rauschendes Fest

Seit Wochen haben sich Kinder, Erzieherinnen und Eltern auf das 50. Jubiläum vorbereitet

brilon-totallokal: Brilon-Scharfenberg: Was war das eine Aufregung im Kindergarten! Seit Wochen haben sich Kinder, Erzieherinnen und Eltern auf das 50. Jubiläum vorbereitet. Zu Hause haben viele Familien schon Rezepte für einen Geburtstagskuchen ausprobiert. Im Februar wurde beim Karnevalsfest schon mal das Feiern geübt.

Als Gemeinschaftsarbeit wurde im März die große Geburtstagskerze gestaltet. Um den Kindergarten für das Fest schön zu schmücken, wurden bereits im April Blumen ausgesät, die die Kinder beim Wachsen beobachten konnten und die nun am Kindergartenzaun weiterwachsen können. Um alle an das Fest zu erinnern, wurden im April viele bunte Steine in Scharfenberg verteilt.

Und dann war er endlich da, der große Tag!

Viele Gäste sind gekommen, um gemeinsam den Geburtstag zu feiern. Den Beginn machte die Aufführung: „Hotzenplotz und die gestohlene Geburtstagstorte“ der Kindergartenkinder in der Turnhalle, die mit einem extra gedichteten Lied eingeleitet wurde. Die Kinder haben in den Wochen zuvor fleißig geübt und Tänze, Lieder, Spiele und Texte gelernt, was mit einem tosenden Applaus aller Zuschauer belohnt wurde.

Anschließend ging es in rund um den Kindergarten mit einem bunten Programm weiter. Alle Kinder konnten bei verschiedenen Spielen ein Räuberdiplom erwerben. In der Cafeteria wurde leckere Kuchen angeboten, bei herrlichem Wetter schmeckten die kühlen Getränke. Auch ein Würstchen vom Grill durfte natürlich nicht fehlen. Besondere Leckerbissen gab es im Gasthaus zur Räuberhöhle: Knallpilze, Unken und Schnupftabak essen schließlich alle Kinder gern!

Eine große Freude bereitete die Feuerwehr Scharfenberg den Kindergartenkindern, die alle Gäste mit Wasserspielen überrascht hat!

Der Kindergarten Scharfenberg bedankt sich bei allen, die das Kindergartenteam auf vielfältige Weise bei der Durchführung des Jubiläums unterstützt haben und blickt zuversichtlich auf die nächsten Kindergartenjahre, die bestimmt wieder viele Veränderungen und spannende Projekte mitbringen.

Bild: Impressionen vom Jubiläumsfest

Quelle: Annalena Haarhoff, stellvertretende Kindergartenleitung Scharfenberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon