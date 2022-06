Das Tausi Taarab Orchester von Sansibar in Brilon

Leuchtend farbiger Klangkosmos Weltmusik am Freitag, 10. Juni 2022

brilon-totallokal: Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon laden herzlich zu einem Konzert am Freitag, 10. Juni 2022 in der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein. Das Konzert des Frauen-Ensembles in der Evangelischen Stadtkirche Brilon beginnt um 19.30 Uhr.

Das Tausi Taarab Orchester ist das einzige reine Frauen-Ensemble auf Sansibar. Die Musikerinnen singen nicht nur, sondern spielen auch alle Instrumente. Noch bis vor gut einem Jahrzehnt war das für Frauen des ostafrikanischen Teilstaates von Tansania ein absolutes Tabu. Das änderte Mariam Hamdani und gründete 2009 das Tausi Taarab Orchestra. Seitdem hat das Orchester eine regelrechte Revolution in diesem sehr traditionellen Genre bewirkt. Mit traditionellen Liedern und alten Kompositionen, in denen Kritik an gesellschaftlichem Verhalten anklingt, vermitteln die Musikerinnen eine soziale Botschaft und fordern bestehende Normen heraus. Der Taarab ist ein Stilmix, der die verschiedenen Kulturen der Insel widerspiegelt, die in der Swahili-Gesellschaft zusammenkommen.

Die Musikerinnen des Orchesters tragen dabei in farbig leuchtenden Gewändern ihre Musik mit Stolz vor, dem ersten Teil ihres Namens Tausi entsprechend, der „Pfau“ bedeutet und einen stolzen Vogel mit eindrucksvollen Federn bezeichnet.

Das Konzert wird durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh gefördert und von der Firma Oventrop unterstützt. Der Eintritt ist frei – eine Spende vor Ort willkommen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

