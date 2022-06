Wiedergewählt in den Verwaltungsrat des Westfälischen Heimatbundes wurde Wolfgang Diekmann aus Brilon

Einen Wechsel gibt es an der Spitze des Westfälischen Heimatbundes (WHB), mit Sitz in Münster. Zum 1. Juli 2022 wird der neue Landesdirektor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) Dr. Georg Lunemann (Münster) neuer Vorsitzender des Westfälischen Heimatbundes. Er löst den bisherigen LWL-Landesdirektor und Vorsitzenden des WHB Matthias Löb in beiden Funktionen ab. Der Westfälische Heimatbund ist der Dachverband für rund 600 Heimat-, Bürger- und Kulturvereine sowie 700 ehrenamtliche Heimatpflegerinnen und –pfleger.

Aufgabe des WHB ist u. a. die Förderung, Hilfestellung und die passgenaue Beratung für die Verantwortlichen vor Ort. Wiedergewählt in den Verwaltungsrat des Westfälischen Heimatbundes wurde Wolfgang Diekmann (Brilon). Gast der Delegiertenversammlung in Arnsberg war auch der Präsident der NRW-Stiftung Eckhard Uhlenberg.

Das Bild zeigt von links: Wolfgang Diekmann, Dr. Georg Lunemann und Eckhard Uhlenberg

Text/Bild: CDU-LWL

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon