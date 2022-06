„Lady in Wet“ im Lädchen

Brilon Kultour präsentiert das 30. Kunststück der Woche von Sabrinity

Das 30. Kunststück der Woche von Brilon Kultour zeigt ein Foto von Sabrina Voss. Die gebürtige Madfelderin fotografiert seit 1999. Vielen ist sie unter dem Namen Sabrinity von Hochzeiten oder Fotoshootings bekannt. Sie hat in Dortmund Werbedesign studiert und in einer Frankfurter Werbeagentur gearbeitet. Dort war sie mehr und mehr für Fotos zuständig und hat sich dann mit 30 Jahren selbstständig gemacht: „Du kannst nur gut sein bei dem, was Dir Spaß macht! Ich sehe etwas mit dem Auge, habe eine Vorstellung und versuche, diese Idee im Foto rüberzubringen“.

Als sie 2021 davon hörte, dass am Diemelsee die Staumauer überlaufe, sei sie sofort dorthin gefahren und habe das Foto von den überlaufenden Wassermassen gemacht. Bei einem anschließenden Fotoshooting habe das Model ein rotes Kleid getragen. „Ich habe sofort diese Verbindung gesehen, den wunderbaren Kontrast der Temperaturen, Formen und Farben. Kaltes fließendes Wasser und heiße Kurven im engen roten Kleiderstoff!“

So ist die Fotomontage entstanden, deren Titel auf ein sehr bekanntes Lied von Chris de Burgh anspielt „Lady in Red“ (die Dame in Rot). Andere Fotografen haben anschließend bei Sabrinity nachgefragt, wo sie dieses Motiv ablichten können, aber der Moment des überbordenden Wassers war inzwischen schon längst vorüber.

Wer mehr Fotos von Sabrina Voss sehen möchte, hat im Haus Sonnenblick, Josefsheim Bigge die Gelegenheit dazu. Dort läuft bis Ende August die Foto-Ausstellung „einfach schön“. Die Frau umgeben von den Wasserkaskaden des Diemelsees ist im Lädchen bis zum 17. Juni 2022 zu bestaunen.

Fototitel: „Lady in Wet“ beim Kunststück der Woche von Brilon Kultour / Fotorecht: Sabrinity

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

