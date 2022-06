Ausschuss beschließt Maßnahmenkatalog

Nachhaltiges Bauen bei allen neuen Wohnbaugebieten im Fokus

brilon-totallokal: Olsberg: Nachhaltiges Bauen – das soll künftig in der Stadt Olsberg mehr in den Fokus gerückt werden. Ökologische und energetische Aspekte sollen künftig im Planungsrecht bei der Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten im Stadtgebiet Olsberg verankert werden. Der Ausschuss Bauen und Planen beschloss in seiner Sitzung am 19. Mai, die Empfehlungen der Verwaltung im Rahmen der Bauleitplanung und beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke im Kaufvertrag künftig zu berücksichtigen.

2021 hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine solche Liste angeregt. Alle Fraktionen und der Klimabeirat gaben ihre Stellungnahme dazu ab – und nun wurde im Ausschuss Bauen und Planen einmütig eine für alle Fraktionen tragbare Liste für nachhaltiges Bauen verabschiedet. Diese Liste reicht von der Begrenzung der versiegelten Flächen auf Baugrundstücken, Empfehlungen für die Bepflanzung der Grundstücke bis hin zu energieeffizienter Straßenbeleuchtung, die bei der Weiterentwicklung der Straßenbeleuchtung umgesetzt werden sollen. Die Durchgrünung der Baugebiete bei Neuerschließungen ist ebenso auf der Agenda wie Radwege und der Anschluss an den ÖPNV. Vermieden werden sollen künftig zum Beispiel Vorschriften für Dachausrichtung und Dachneigung, um Photovoltaikanlagen auf Hausdächern zu ermöglichen.

Hubertus Schulte, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt, betonte, die Liste sei „als Selbstverpflichtung der Stadt Olsberg zu verstehen“. Die Stadt wolle damit ihrer Verantwortung und ihrem Ziel, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz durch eine CO2-Reduzierung und die Klimaanpassung zu fördern, im Rahmen des Handlungsfeldes „Bauleitplanung“ gerecht werden. Der Katalog der einzelnen Maßnahmen könne je nach den Gegebenheiten und Eigenarten eines neuen Wohnbaugebiets ergänzt werden. Mit der Liste der Nachhaltigkeitsmaßnahmen besitze, so Hubertus Schulte, die Stadt Olsberg einen Maßnahmenkatalog für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt Olsberg.

