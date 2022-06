Brandeinsatz Firma Olsberg

Die vor kurzem Gegründete IUK-Einheit (Information und Kommunikation) der Stadt Olsberg wurde das erste Mal mitalarmiert.

brilon-totallokal: Olsberg: Zusammen mit der Löschgruppe Gevelinghausen, der IUK-Einheit Olsberg, dem Rettungsdienst und der Polizei wurde der Löschzug Bigge-Olsberg am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr über Sirenen und Meldeempfänger zur Firma Olsberg in die Hüttenstraße in Olsberg alarmiert.

Ein aufmerksamer Bürger hatte große, schwarze Rauchwolken über der Firma gesehen und den Notruf gewählt. 55 Einsatzkräfte rückten mit neun Fahrzeugen an, dazu ein Rettungswagen und ein Polizeimotorrad. Vor Ort stellte sich dann zum Glück heraus, dass sich bei Revisionsarbeiten an einem Ofen mehrmals Rußwolken lösten und aufstiegen. Alle Einsatzkräfte konnten wieder Einrücken.

Die vor kurzem Gegründete IUK-Einheit (Information und Kommunikation) der Stadt Olsberg wurde das erste Mal mitalarmiert. Sieben Einsatzkräfte der Einsatzgruppe waren vor Ort und hätten im Schadensfall die Einsatzleitung unterstützt.

Fotocredits: Feuerwehr Stadt Olsberg

Quelle: Feuerwehr Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon