10 Jahre Sekundarschule Olsberg-Bestwig

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: „Was? Schon zehn Jahre?“ – Überrascht und fast etwas ungläubig musste die Leitung der Sekundarschule Olsberg-Bestwig jetzt feststellen, dass es nun schon ein Jahrzehnt her ist, dass die Schule im Sommer 20212 an den Start ging. Denn: Für die Schule vergingen die Jahre wie im Flug, da sie von vielen Neuerungen und Entwicklungen geprägt waren, die keine Langeweile aufkommen ließen.

In Olsberg war damals die erste Sekundarschule im gesamten Hochsauerlandkreis entstanden. „Für alle Beteiligten bedeutete die neue Schulform daher zunächst etwas Fremdes und Neues“, so der Schulleiter. Durch den Ganztag, die Erweiterung um den Standort Bestwig, die Corona-Pandemie und nicht zuletzt durch den Digitalisierungsprozess hat die Schule immer wieder neue Herausforderungen angenommen und fühlt sich eigentlich immer noch als „neue“ Schule in einem ständig weiterlaufenden Entwicklungsprozess.

Umso wichtiger ist es daher, mit dem anstehendem Jubiläum einen Meilenstein zu setzen und sich Zeit für einen Rückblick zu nehmen. Die Schule möchte dies in Form eines Schulfests umsetzen. Dieses soll am Samstag, 27. August 2022, von 10 bis 14 Uhr, stattfinden. Die Schule bittet alle Ehemaligen und Interessierten, sich diesen Termin vorzumerken. Nähere Informationen erscheinen im Vorfeld zum Beispiel unter www.sk-olsberg-bestwig.de auf der Homepage der Schule.

