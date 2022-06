„Begegnung mit Kunst und Musik“

Die Stadtbibliothek Brilon lädt zur deutsch-ukrainischen Begegnungen in die Bücherei ein

brilon-totallokal: Brilon: Am Mittwoch, den 15. Juni 2022 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zur deutsch-ukrainischen Begegnungen in die Bücherei ein. Um 15.30 Uhr stellt sich dieses Mal die Musikschule Hochsauerland mit ihren besonderen Unterrichtsangeboten für Geflüchtete vor. Musikbegeisterte Menschen aus der Ukraine sind an diesem Nachmittag herzlich willkommen.

Auch ukrainische florale Handwerkskunst wird wieder erstellt. Einheimische und Geflüchtete erstellen wieder farbenfrohe Blumenbilder, die als Symbol des Friedens dienen. Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen.

Bild: Frauen gestalten Bilder in ukrainischer Volkskunst

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon