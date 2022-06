Messinghausener Kinder bemalen und schmückten den Schützenvogel

Eine gelungene Überraschung an einem schönen Nachmittag …

brilon-totallokal: Brilon-Messinghausen: Die diesjährigen Kommunionkinder und die Kommunionkinder aus 2021 und 2020, sowie das amtierende Kinderkönigspaar, waren am Freitag beim Königspaar zu Besuch um unseren Schützenvogel anzumalen und zu schmücken. Der Vogelbauer und der Brudermeister samt Nachwuchs waren ebenfalls dabei.

Zur großen Freude der Kinder und auch dem ein oder anderen anwesenden Erwachsenen, hatte das Königspaar Egbert und Eva Siebers, dafür gesorgt, dass ein Eiswagen den Weg in die Schechtmecke fand. Es war eine gelungene Überraschung an einem schönen Nachmittag, an dem das Schützenfest seine ersten Vorboten aussandte.

Quelle: St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen 1835 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon