VHS – Workshop XXL-Seifenblasen ab 7 Jahren

Seifenblasen passen immer, weil Seifenblasen einfach glücklich machen.

brilon-totallokal: VHS: Die XXL-Seifenblasen können mehrere Meter lang werden und einen Durchmesser von mehr als einem Meter erreichen. In diesem Workshop lernen Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren, eine Seifenblasen-Angel herzustellen und was es mit der Laugenherstellung auf sich hat.

Der Workshop findet – bei trockenem Wetter – am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 12.15 Uhr in Brilon statt. Grundschulkinder kommen bitte in Begleitung ihrer Eltern. Es entstehen Nebenkosten für Material und Seifenlauge.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

