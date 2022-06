Element Wasser: Kneippwoche im Familienzentrum Olsberg

Künftige Schulkinder des Familienzentrums erkundeten eine Woche lang alles rund um die Kneippschen Lehren

Olsberg: Ganz im Zeichen der Lehren von Pfarrer Kneipp stand eine ganze Woche im Familienzentrum Olsberg. Vor allem die angehenden Schulkinder befassten sich intensiv mit dem Thema. Gemeinsam mit Jutta Vorderwülbecke, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA und Kräuterexpertin nach Pfarrer Kneipp, lernten die Mädchen und Jungen diesen und sein ganzheitliches Konzept der fünf Elemente kennen.

Am ersten Tag ging es darum, den Kindern etwas über Pfarrer Kneipp zu erzählen, wann er gelebt hat und was es mit der wohltuenden Kraft des Wassers auf sich hat. Zudem lernten sie noch einige Kräuter kennen und was alles daraus gemacht werden kann. Am zweiten Tag stand das Element Wasser im Mittelpunkt: Wie der Arm-und Knieguss sowie das Wassertreten richtig praktiziert werden, zeigte Jutta Vorderwülbecke den angehenden Kneippianern im Kurpark Dr. Grüne. Am dritten Tag wanderten die Vorschulkinder zur Tretstelle an der Gierskopp und suchten am Wegesrand nach frischen Kräutern. An der Tretstelle gab es noch einmal Anwendungen. Am letzten Tag stand die innere Balance im Fokus – da erfuhren die Kinder, wie angenehm eine Massage sein kann. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Gießkanne und eine Urkunde.

Für die anderen Kinder lockten jeweils im Kindergarten verschiedene Aktionen: Die Themen Kräuter, Wasser, Bewegung und Entspannung spielten auch dabei eine große Rolle. Es wurden Smoothies aus Obst selbst zubereitet und mit Minze oder Zitronenmelisse verfeinert. Es gab Tee aus frischer Minze zum Probieren. Zum Abschluss gab es eine Einheit Yoga und Entspannungsübungen mit Massagebällen etc. im Bewegungsraum.

Bild: Die Vorschulkinder des Familienzentrums Olsberg lernten eine Menge über Pfarrer Kneipp.

