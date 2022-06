Brilon: Was ist in der Villa Rappelkiste los?

Die Elterninitiative Rappelkiste Brilon e.V. ist ein zweigruppiges Kinderhaus.

brilon-totallokal: Brilon: Die Kinder werden individuell und situationsorientiert nach ihren eigenen Bedürfnissen, nach der Montessori Pädagogik gefördert und gefordert.

Am 13.06.22um 19:30Uhr im Kindergarten der Villa Rappelkiste werden die Erzieher allen Interessierten die Möglichkeit geben, selbst einmal in die Maria Montessori Pädagogik einzutauchen.

An Praxisbeispielen wird man erkennen, dass viele Ansätze aus der Montessori Pädagogik, sich auch im eigenen Alltag wiederfindet. Es wird veranschaulicht, wie ein Alltag in unserem Kindergarten aussieht und was die Pädagogik, in Bezug auf die Frühkindliche Förderung, so einzigartig macht.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ Diese Bitte, mit der sich einst ein Kind an Maria Montessori wandte, wurde zum Leitmotiv für ihr gesamtes Erziehungskonzept.

Wir freuen uns über jeden Besucher und bitten, zur besseren Planung, um eine kurze Rückmeldung an, [email protected] oder unter 02961-977088 aber auch alle spontan interessierten sind natürlich herzlich eingeladen.

