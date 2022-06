Geplanter Bikepark in Bigge steht im Mittelpunkt von zwei Veranstaltungen Mitte Juni

Zusätzliche Information für Jugendliche und Biker zur Gestaltung der Fläche

brilon-totallokal: Olsberg: Der geplante Bikepark in Bigge steht im Mittelpunkt von zwei Veranstaltungen Mitte Juni. Der zweite Termin ist dabei recht ungewöhnlich: Er ist speziell für Jugendliche und interessierte Biker gedacht, die dann ihre Fragen zur Gestaltung des Bikeparks stellen können. Ein wichtiger Baustein der Tourismusförderung in der Stadt Olsberg ist der Radsport mit seinen unterschiedlichen Facetten. Eine solche Anlage würde die Möglichkeit eröffnen, das Sportgerät „Rad“ nicht nur für Touren zu nutzen, sondern ebenso Disziplinen wie Geschicklichkeit, Balance, Koordination oder Sprünge zu üben und zu trainieren.

Beim ersten Termin geht es um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen, um den Bikepark später genehmigen zu können: Am Dienstag, 14. Juni, um 17 Uhr findet im Ratssaal in Olsberg die bauplanungsrechtlich vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes in Bigge (Bereich „Talstraße-Süd“) und zur Änderung des Bebauungsplans statt. Dabei können Stellungnahmen zu den Bauleitplanungen abgegeben werden.

Einen zusätzlichen Termin gibt es am Samstag, 18. Juni, um 11 Uhr im Bereich der geplanten Baumaßnahme an der Talstraße – südlich der Hausnummer 49 (Fitness-Center). Bei dem Termin, der sich hauptsächlich an Jugendliche und interessierte Biker richtet, wird die geplante Baumaßnahme vorgestellt. Dabei können Anregungen zur baulichen Ausführung des Bikeparks und zum Parcours gegeben werden.

Zu beiden Terminen sind alle Interessierten willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

