Nashorn, Erdmännchen & Co

Tiere der Bibel Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke beim Aktionstag im Dortmunder Zoo

brilon-totallokal: Thülen-Alme-Hoppecke: Seit Wochen warteten die Kinder der Klasse 3c des Grundschulverbundes Thülen-Alme-Hoppecke gespannt auf den 1. Juni. Für diesen Tag waren sie vom Bonifatiuswerk mit 400 anderen ausgewählten Grundschülerinnen und Grundschülern aus dem Erzbistum Paderborn in den Dortmunder Zoo eingeladen.

Im Rahmen des Religionsunterrichts hatten sich die Kinder mit der biblischen Jona-Erzählung befasst. Ein Stop-Motion-Film war dabei in Eigenregie entstanden, wofür Figuren und Hintergründe gestaltet, Texte geschrieben und aufgesprochen und Vorspann und Abspann aufgenommen werden mussten. Alles wurde mit Musik hinterlegt, geschnitten und fertig war das Jona und der Wal – Video.

Da passte es hervorragend, dass das Bonifatiuswerk alle DrittklässlerInnen im Erzbistum zur Teilnahme am Wettbewerb „Tiere der Bibel“ aufgerufen hatte, woran sich die 3c mit ihrem Video beteiligte und nicht lange auf die Gewinnbenachrichtigung und Einladung zum Aktionstag in Dortmund warten musste. Wie schön, dass sie auch noch die Schulkameradinnen und -kameraden der Klasse 4c mitnehmen durften. Denn es sollte tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis werden:

Im Zoo angekommen begrüßte der KIKA-Moderator Juri die jungen Gäste und führte nach dem Wortgottesdienst mit Weihbischof Berenbrinker und musikalischer Begleitung durch Reinhard Horn durch ein abwechslungsreiches Programm. Der Extremschwimmer André Wirsig erzählte von seinen Abenteuern beim Extremschwimmen und die Schriftstellerin Jutta Richter gab Einblicke in ihr Autorinnenleben.

Spätestens als die Weltkugel über die Köpfe der Kinder gereicht wurde, gab es kein Halten mehr. Lunchpaket geschnappt und auf zu den Tieren des Zoos! Einige Stunden durften die Kinder nun Erdmännchen, Giraffen, Pinguine & Co. bestaunen. Dabei konnten sie erfahren, dass die Tiere, also viele Wunder der Natur, nicht selbstverständlich, vielleicht sogar vom Aussterben bedroht sind und dass es sich lohnt, sich für Naturschutz und Gottes Schöpfung einzusetzen. So waren die Kinder am Ende nicht nur stolz über die Einladung zu dieser tollen Veranstaltung und glücklich über viele neue Eindrücke, sondern waren auch darin bestärkt, sich weiterhin für Mensch, Tier und Umwelt einzusetzen.

Bild: die Klassen 3c und 4c mit ihren Klassenlehrerinnen und der Schulleitung

Fotocredits: Michaela Götte – Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

