Chronik-Frühschoppen in Leitmar am 26.06.2022 um 10:00 Uhr

Geschichten und Anekdoten aus der Vereinsgeschichte sollen gesammelt und niedergeschrieben werden

brilon-totallokal: Marsberg-Leitmar: Im Rahmen des 2024 anstehenden 100-jährigen Vereinsjubiläums der Schützenbruderschaft St. Sturmius Leitmar soll eine Vereinschronik erstellt werden. Aus diesem Grund lädt der Vorstand alle Interessierten zum Chronik-Frühschoppen am Sonntag, den 26.06.2022 um 10:00 Uhr in die Schützenhalle in Leitmar ein.

Eine Ausstellung vorhandener Bilder und Dokumente der Bruderschaft sollen zum Gespräch anregen.

Geschichten und Anekdoten aus der Vereinsgeschichte sollen an diesem Tag gesammelt und niedergeschrieben werden.

Weiterhin soll die Veranstaltung genutzt werden um weiteres Material für die Chronik zu sammeln. Daher werden alle Gäste gebeten noch vorhandene Bilder und Dokumente mit zur Schützenhalle zu bringen, wo diese direkt vor Ort eingescannt und digitalisiert werden können, um die vorhandene Sammlung zu ergänzen.

Wir bedanken uns bei allen, die schon jetzt Bild- und Schriftmaterial zur Verfügung gestellt haben und hoffen, dass noch viele Informationen zur Chronik der Schützenbruderschaft zusammengetragen werden können.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Fotocredits: Schützenbruderschaft St. Sturmius e.V. Leitmar

Quelle: Stefan Frese – Schützenbruderschaft St. Sturmius e.V. Leitmar

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon