Ein Date mit dem Wunschstudiengang

„Speed-Dating“ zum Studienangebot an der FH Südwestfalen am 23. Juni

brilon-totallokal: FH-SWF: Die Wahl des passenden Studiengangs will gut überlegt sein. Wer den Schulabschluss zwar schon in der Tasche, sich aber noch nicht festgelegt hat, wie es weitergehen soll, für jene bietet die Fachhochschule Südwestfalen in Soest ein neues Format. Beim „Speed-Dating“ am Donnerstag, 23. Juni, in der Mensa auf dem Campus Soest werden sechs Bachelor-Studiengänge sowie die passenden dualen Studienvarianten vorgestellt. Kurz, kompakt und präzise können sich Studieninteressierte hier über ihren Wunschstudiengang informieren.

Irgendwas mit Wirtschaft oder doch lieber mehr Technik? Aus beiden Fachgebieten sind am Standort Soest Studiengänge studierbar. Am 23. Juni werden ab 16 Uhr die Tische in der Mensa gerückt. Statt Schnitzel und Pommes gibt es Studieninfos aus erster Hand zu den Bachelor-Studiengängen Business Administration with Informatics, Digitale Technologien, Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau. Wer nicht in Vollzeit studieren und stattdessen mehr Praxisanteile im Unternehmen möchte, eine ganze Reihe der Bachelor-Studiengänge sind auch als dual ausbildungsintegrierende oder dual praxisintegrierende Variante machbar.

Noch Unentschlossene können an diesem Nachmittag unkompliziert von Tisch zu Tisch wandern und sich über die einzelnen Angebote informieren und mit Professor*innen direkt ins Gespräch kommen. Das Format heißt zwar „Speed-Dating“, es wird aber genug Zeit für individuelle Fragen geben. Auch sehr kurzfristig ist die Teilnahme möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

