Neue Generation … „Neuer Vorstand“ bei den Briloner Bauhandwerkern

Eine neue Generation übernimmt mit Schwung und pfiffigen Ideen

brilon-totallokal: Brilon: Am vergangenen Samstag (11.6.2022) war turnusgemäß die Generalversammlung unseres Fachausschusses.

Wie vor 2 Jahren bereits angekündigt, habe ich den Vorsitz abgegeben, um den Staffelstab an eine junge Riege hoch qualifizierter Bauhandwerker/-innen weiter zu reichen. Mit mir zusammen haben sich weitere Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl gestellt.

Nach 8 Briloner Bauforen, 7 Nachwuchspreisen, 11 Briloner Bausymposien und zahlreichen Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft, der Verwaltung, der Banken, der Presse und auch der Kundschaft geht die Verantwortung im Fachausschuss mit mittlerweile 59 Mitgliedsbetrieben nun also auf ein neues Leitungsteam über.

20 Jahre nach der Gründung der „Briloner Bauhandwerker“ war es nach unserer Ansicht an der Zeit für eine Übergabe an einen jungen und dynamischen Vorstand, der sich den vielfältigen aktuellen Herausforderungen dieser Zeit stellt. Dabei wird die Nachwuchsgewinnung eine sehr hohe Priorität haben!

Wir sind froh, dafür eine Reihe junger Meister/-innen gefunden zu haben, die diese Aufgaben mit Schwung und pfiffigen Ideen angehen werden. Alleine drei der neuen Vorstandsmitglieder waren in den vergangenen Jahren Preisträger beim „Preis der Briloner Bauhandwerker“ und sind heute gestandene Handwerksmeister im Bauhandwerk. Dies ist ein sehr positives Beispiel einer gelungenen Nachwuchsförderung und einer vorausschauend geplanten Weitergabe der Verantwortung!

Der neue Vorstand ist wie folgt besetzt:

Stefan Beule (1. Vorsitzender)

Robin Haubold (2. Vorsitzender)

Theresa Becker (Schriftführerin)

Stefan Rüther (Kassierer, gibt in der Amtsperiode das Amt an Lukas Schreckenberg ab)

Oliver Hugo (Beisitzer)

Florian Bergmann (Beisitzer)

Lukas Schreckenberg (Beisitzer in Einarbeitung als Kassierer)

Die noch nicht besetzten Positionen der drei fehlenden Beisitzer werden im Laufe der nächsten zwei Jahre bei Bedarf und Eignung nachbesetzt. Selbstverständlich bleiben die mit mir scheidenden Vorstandsmitglieder und auch ich selber dem Fachausschuss mit Rat und Tat verbunden und arbeiten punktuell in verschiedenen Arbeitskreisen mit! Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes für Ihre langjährige Unterstützung! Die Arbeit der Briloner Bauhandwerker fand in der Wirtschaft, in Rat und Verwaltung und bei den begleitenden Banken jederzeit ein offenes Ohr! Gleichzeitig danke ich dem neuen Vorstand für sein Engagement und bitte Sie alle um die volle Unterstützung der neuen Kollegin und Kollegen in Ihren neuen Ämtern!

Quelle: Joachim Richter – Gewerbeverein Brilon e. V. – Fachausschuss Briloner Bauhandwerker

