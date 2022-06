Herzlich WILLKOMMEN – Schützenfest in Altenbüren vom 15. Juni bis 17. Juni 2022

Die St. Johannes Schützenbruderschaft feiert zu Fronleichnam

brilon-totallokal: Brilon-Altenbüren: Zum Schützenfest der St. Johannes Schützenbruderschaft vom 15. bis 17. Juni laden das Königspaar Frank und Gudrun Ruppert, das Jungschützenpaar Nils Göke und Sophia Bange, die Jubelkönigspaare und der Vorstand recht herzlich ein. „Kommen Sie vorbei und seien Sie ein Teil unserer Gemeinschaft“ so Major Manfred Göke. In der festlich geschmückten Schützenhalle spielt die Musikkapelle Hirschberg auf und das Team Valentin sorgt für das leibliche Wohl.

Das Fest beginnt am Mittwoch um 17:45 Uhr mit dem Antreten aller Schützen auf dem Dorfplatz zur Darbietung von Ständchen beim amtierenden Königspaar. Nach dem Vogelaufsetzen werden in der Schützenhalle den Mitgliedschaftsjubilaren und den Jubelkönigspaaren Ständchen gespielt. Vor 25 Jahren regierten Gerhardt und Manuela Göddecke, das 40jährige Königsjubiläum begehen Robert Müller und Renate Borys, vor einem halben Jahrhundert waren Manfred Göke sen. und Christa Sträter (verst.) das Königspaar und vor 60 Jahren amtierten Gerhard Müller und Gertrud Schwermer. In diesem Rahmen werden auch die Jubelkönige und die Jubelköniginnen der Jahre 2020 und 2021 geehrt. Danach beginnt der Festball.

Am Donnerstagmorgen treten alle Schützen um 9:15 Uhr zum Gottesdienst und der anschließenden Fronleichnamsprozession an, die über die Elmerborg führt. Um 14:30 Uhr startet der große Festzug. Neben den Hirschbergern werden das Tambourkorps Unitas Scharfenberg und der Musikverein Altenbüren mitmarschieren. Wer den großen Festzug in Altenbüren einmal gesehen hat, weiß, warum viele Zuschauer auch von weit her anreisen. Nach der Parade in der Dorfmitte werden in der Schützenhalle die Königin und die Mitgliedschaftsjubilare geehrt. Nach dem Königstanz, dem Tanz der ehemaligen Könige und dem Kindertanz wird wieder bis zum Ausmarsch gefeiert. Der Freitagmorgen fängt mit der Schützenmesse um 8:30 Uhr an. Gestärkt vom Schützenfrühstück geht es dann gegen 10:15 Uhr zum Vogelschießen. Wer beendet die dreijährige Amtszeit von Frank und Gudrun Ruppert? Zusammen mit dem neuen Königspaar wird die Stimmung Ihren Höhepunkt erreichen. Gegen 18:30 Uhr heißt es Antreten zum Abholen des neuen Königspaares. Nach Festzug und Parade schließt sich der dritte Festball an.

Trotz über hundertjähriger Tradition ist das Schützenwesen und damit auch das Schützenfest immer wieder Änderungen unterworfen. Tradition und Innovation, Bodenständigkeit und Weltoffenheit sind keine Gegensätze und werden in der Gemeinschaft gelebt. Verbringen Sie fröhliche, gesellige und unbeschwerte Schützenfesttage in Altenbüren.

Quelle: St. Johannes Schützenbruderschaft Altenbüren

