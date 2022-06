C.J. Cronenberg empfängt Gäste aus dem Sauerland

Der Austausch mit Bürgern aus dem Sauerland ist mir ein wichtiges Anliegen

brilon-totallokal: Sauerland/Berlin: Die Ehrenabteilung der Löschgruppe Grafschaft und die Heimatpfleger des Hochsauerlandkreises haben sich in der vergangenen Woche gefreut, Tuchfühlung mit der Bundespolitik aufzunehmen. Vorausgegangen war die Einladung des Sauerländer Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg (FDP), der Gäste aus dem Wahlkreis in seiner beruflichen Heimat Berlin empfangen hat.

Beim Besuch im Deutschen Bundestag diskutierte der FDP-Abgeordnete mit den interessierten Teilnehmern über die aktuelle politische Lage und sein Mandat. „Auf diese Besuche freue ich mich immer ganz besonders. Der Austausch mit Bürgern aus dem Sauerland ist mir selbstverständlich ein wichtiges Anliegen. Die von meinem Wahlkreisbüro in Kooperation mit dem Bundespresseamt organisierten Fahrten sind dazu eine gute Gelegenheit. Politisch Interessierte aus dem Wahlkreis bekommen außerdem die Möglichkeit, das Herz unserer Demokratie hautnah zu erleben“, betont Cronenberg.

Ein spannendes Programm bot sich den Teilnehmern während der viertägigen Fahrt, darunter die Besichtigung des Plenarsaals und der Reichstagskuppel mit exklusiven Infovorträgen. Teilgenommen haben in der Juni-Ausgabe der BPA-Fahrt vor allem Bürger, die im Ehrenamt tätig sind. „Für ihr tägliches Engagement möchte ich ihnen mit dieser besonderen Fahrt auch etwas zurückgeben“, so der Abgeordnete und ergänzt, „während der gemeinsamen Zeit sind spannende Gespräche mit der Löschgruppe Grafschaft und den Heimatpflegern in angenehmer Atmosphäre entstanden. Ich blicke mit viel Vorfreude auf die noch kommenden zwei BPA-Fahrten in diesem Jahr.“

Hintergrund-Information: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben die Möglichkeit, jedes Jahr drei Besuchergruppen mit jeweils 50 politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus ihrem Wahlkreis nach Berlin einzuladen. Die Informationsfahrten werden durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) und dem Wahlkreisbüro organisiert. In diesem Jahr finden jeweils im Oktober und im Dezember weitere BPA-Fahrten statt.

