Schützenfest Altenbüren: Antreten in der Dorfmitte um ca. 14:20

Live am Donnerstag / Fronleichnam: Festzug mit Königsparade in Altenbüren … zu sehen ab 14:20 Uhr auf www.brilon-totallokal.de

brilon-totallokal: Altenbüren. Erstmalig können Sie den Umzug am Sonntag in Altenbüren LIVE verfolgen. Ab 14:20 Uhr am Donnerstag, den 16.Juni 2022 übertragen wir den großen Festzug mit Königsparade live.

Zum Ablauf ( alle Zeiten ca. Angaben):

14:20 Uhr Antreten in der Dorfmitte – Hauptfestzug zum Abholen des amtierenden Königspaares

14:35 Uhr Eintreffen beim Schützenkönig

15:00 Uhr Festzug mit Königsparade

15:30 Uhr Einzug in die Festhalle

Hinweis:

Alle Live Übertagungen sind ca. 10 Minuten später an gleicher Stelle zusätzlich in HD Qualität als Video zu sehen. Sie verpassen also nichts… Sie können die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Die Aufnahmen bleiben über Jahre erhalten und stehen zur Ansicht bereit.

Viel Spaß beim Schützenfest – Viel Spaß viel beim Anschauen …

