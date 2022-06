Neue Leitung der Feuerwehr Brilon

Die Leitung der Feuerwehr Brilon stellt sich neu auf

brilon-totallokal: Brilon: Im November 2021 wurde zunächst der neue Leiter der Feuerwehr Thomas Bauerfeind von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ernannt. Nun erhielten mit Andreas Becker und Manuel Henke seine beiden Stellvertreter die offizielle Ernennungsurkunde. Sie wurden für sechs Jahre zu Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Einstimmig hatte der Stadtrat zuvor beide in diese Funktion gewählt. In einer Anhörung hatte sich alle Mitglieder der Feuerwehr mit Tambourkorps und Jugendfeuerwehr einstimmig dafür ausgesprochen. Kreisbrandmeister Bernd Krause empfahl sie im Rahmen seines Vorschlagsrechtes ebenfalls zur Wahl. Andreas Becker und Manuel Henke wurden bis zur Erreichung der notwendigen Qualifikation zunächst kommissarisch ernannt. Nach Absolvierung der erforderlichen Lehrgänge erfolgte nun die offizielle Ernennung zu stellvertretenden Leitern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brilon. Beide sind seit Jahren im Löschzug Brilon und der Löschgruppe Wülfte aktiv und bringen so die notwendige Erfahrung mit.

Bürgermeister Dr. Bartsch überreichte im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Ernennungsurkunden und gratulierte zu ihren neuen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon ist mit dem neuen und motivierten Führungstrio und den rund 440 aktive Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden nun bestens für die Aufgaben der Zukunft aufgestellt.

