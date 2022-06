Online-Veranstaltungen am 23. Juni 2022 / Ausbildung Ergotherapeut/in – Karriere bei der Bundeswehr

Die Agentur für Arbeit Meschede-Soest bietet verschiedene Informationsveranstaltungen an

brilon-totallokal: HSK: Zwei Informationsveranstaltungen zu Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr und als Ergotherapeut/in bieten die Möglichkeit für Interessenten sich über die Berufsfelder direkt zu informieren.

Ausbildung Ergotherapeut/in

Die Ausbildung „Ergotherapeut/in“ ist eine schulische Ausbildung an Berufsfachschulen für Ergotherapie. Im Kreis Soest gibt es mit dem Kath. Hospitalverbund (Soest) sowie den Ludwig Fresenius Schulen (Lippstadt) zwei regionale Schulen, die diese Ausbildung anbieten. Das Schulgeld wird in voller Höhe durch das Land Nordrhein-Westfalen getragen. Weitere Information zum Beruf, zur Ausbildung und zu den Voraussetzungen bieten die beiden Schulen in der Veranstaltung am Donnerstag, 23. Juni ab 15 Uhr. Eine Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] erforderlich.

Karriere bei der Bundeswehr

Im Rahmen der Veranstaltung am Donnerstag, 23. Juni ab 16 Uhr, bietet die Karriereberatung Hamm der Bundeswehr ausführliche Informationen zu den vielfältigen Ausbildungs-, Studien- und Berufswegen der Bundeswehr sowie Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren. Nach dem Vortrag steht der Referent für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02381 9723410 erforderlich.

