GRÜNE im Hochsauerland laden zur Mitgliederversammlung

Am Dienstag, den 21. Juni 2022, um 19.00 Uhr in der Kulturschmiede Arnsberg

brilon-totallokal: Meschede/HSK: Die GRÜNEN im Hochsauerland laden zur ersten Mitgliederversammlung nach der Landtagswahl NRW. Sie findet in der Kulturschmiede in Arnsberg statt und wird um 19.00 Uhr beginnen. Interessierte Bürger*innen können schon um 18.00 Uhr erscheinen und an einem stadtübergreifenden Kennenlerntreffen GRÜNER Mitglieder direkt teilnehmen.

Anmeldung ist auf der GRÜNEN Homepage unter http://gruene-hochsauerland.de/events/jahreshauptversammlung möglich.

Auf der Versammlung werden u.a. Delegierten der GRÜNEN im Hochsauerland für die Bundesdelegiertenkonferenz und den Landesparteirat NRW gewählt. Ebenso zwei weitere Beisitzende des Vorstandes des Kreisverbandes Hochsauerland.

Internetseite der GRÜNEN im Hochsauerland: www.gruene-hsk.de

Quelle: Jörg Rostek – GRÜNE Hochsauerland

