Zeitplan WANN WAS WO ? – Schnadezug 2022 in Brilon am 27.06.2022

Hinweise anlässlich des bevorstehenden Schnadezuges

brilon-totallokal:

Brilon: Anlässlich des bevorstehenden Schnadezuges möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf Folgendes hinweisen:

Zeitplan

06.45 Uhr Antreten auf dem Marktplatz, anschließend Eröffnungszeremonie

~ 07.30 Uhr Abmarsch

~ 08.40 Uhr Ankunft am Stadtborn, Verlesung des ersten Rezesses

~ 10.00 Uhr Ankunft am stumpfen Turm, Verlesung des zweiten Rezesses

~ 10.45 Uhr Ankunft auf dem Frühstücksplatz, Verlesung des dritten Rezesses

~ 12.45 Uhr Abmarsch vom Frühstücksplatz

~ 13.15 Uhr Ankunft an Haus Becker, Verlesung des vierten Rezesses

~ 14.30 Uhr Ankunft an Wilmes Haus, Verlesung des fünften Rezesses

~ 15.30 Uhr Ankunft auf dem Lagerplatz

~ 19.00 Uhr Abmarsch vom Lagerplatz

~ 20.00 Uhr Ankunft am Amtshaus, Sammeln und Aufschließen

~ 20.20 Uhr Dreimalige Umrundung des Petruskumps

~ 21.00 Uhr Ende des Schnadezuges

Entfernungen

Marktplatz – Frühstücksplatz 12,7 km

Frühstücksplatz – Lagerplatz 7,9 km

Lagerplatz – Marktplatz 4,9 km

Gesamtstrecke 25,5 km

Verkehrsregelung

Um die Sicherheit der Schnadegänger zu gewährleisten, treten am Schnadetag umfangreiche verkehrsregelnde Maßnahmen in Kraft.

So werden z.B. die Straßen, welche vom Schnadezug im Laufe des Tages überquert werden, kurzzeitig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dabei handelt es sich um folgende Straßen

Gemeindeverbindungsstraße von Wülfte nach Alme

Nehdener Weg vor dem Abzweig nach Thülen

B 7 in Höhe des Thülener Kreuz

L 870 in Höhe des Messinghauser Tunnels

L 870 in Höhe von Hoppecke

L 913 in Höhe der Einmündung Krohnenborn,

L 913 zwischen Haus Romberg und Einmündung in L 870

L 913 in Höhe der Einmündung Krohnenborn

Weiterhin wird die L 870 zwischen dem Landgasthof Gruß und dem Abzweig ins Bremecketal ab ca. 12.00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Abgesehen von den Anliegern dürfen dann nur noch Fahrzeuge mit Sondergenehmigung der Stadt Brilon diesen Abschnitt befahren. Für diese Fahrzeuge gilt eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Hoppecke. Für den überörtlichen Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung durch das Bremecketal ausgewiesen.

Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer für die möglicherweise entstehenden Einschränkungen um Verständnis. In dem Zusammenhang appelliert die Stadt Brilon auch an alle Schnadegänger, zur eigenen Sicherheit auf Abkürzungen und Schleichwege zu verzichten und nur die eigentliche Schnadestrecke zu begehen.

Busverkehr

Die Bushaltestellen Brilon-Markt werden von Samstag, 25. Juni bis Dienstag, 28. Juni, also für die Dauer des Schützenfestes, aus der Fußgängerzone heraus in die Strackestraße verlegt.

Am Schnadetag fahren Sonderbusse der Westfalenbus GmbH ab 9.45 Uhr vom Marktplatz zunächst zum Frühstücksplatz und ab ca. 12.30 Uhr zum Lagerplatz. Zu diesem Zweck wird auf dem Marktplatz gegenüber von Haus Hövener eigens eine Schnade-Haltestelle eingerichtet.

Da die Sonderbusse des Frühstücksplatz nicht direkt anfahren können, erfolgt der Ausstieg in Höhe des Flugplatzes. Von dort sind es etwa 15 Gehminuten bis zum Frühstücksplatz. Der Briloner Bürgerbus bietet aber auch einen kostenlosen Shuttleverkehr zwischen Flugplatz und Frühstücksplatz an.

Die Haltestelle am Lagerplatz befindet sich dagegen unmittelbar an dessen Eingang. Die Rückfahrten nach Brilon erfolgen laufend bis mindestens 20.00 Uhr.

Der Fahrpreis pro Person und Fahrt beträgt 5,00 €.

Parkmöglichkeiten

Sowohl am Frühstücksplatz als auch am Lagerplatz befinden sich keine Parkmöglichkeiten. Alle Zufahrten dorthin sind abgesperrt und dürfen nur von Dienst- und Versorgungsfahrzeugen mit Sonder-genehmigung der Stadt Brilon passiert werden.

Die nächstgelegene Parkmöglichkeit in der Nähe des Frühstücksplatzes besteht am Flugplatz. Von dort sind es etwa 15 Gehminuten bis zum Frühstücksplatz.

Die nächstgelegene Parkmöglichkeit in der Nähe des Lagerplatzes ist der Parkplatz am Beginn des Trailground gegenüber des Landgasthofes Gruß. Von dort sind es etwa 30 Gehminuten bis zum Lagerplatz.

Trotz dieser Parkmöglichkeiten bittet die Stadt Brilon darum, die eigenen Fahrzeuge möglichst zuhause zu lassen und stattdessen den Service der Westfalenbus GmbH zu nutzen.

Abfallentsorgung

Entlang der gesamten Schnadestrecke werden in kurzen Abständen Abfallsäcke bereitgestellt. Die Stadt Brilon appelliert an alle Schnadegänger, den unterwegs anfallenden Abfall nicht achtlos in der Landschaft zu entsorgen, sondern diese Abfallsäcke auch zu nutzen.

Sanitätsdienst

Die Briloner Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes übernimmt auch in diesem Jahr die sanitäts-dienstliche Betreuung des Schnadezuges. Auf dem Frühstücksplatz, dem Lagerplatz und entlang der gesamten Schnadestrecke wird sie an 18 Stellen mit Helfern präsent sein, um im – hoffentlich nicht eintretenden – Notfall schnelle Hilfe leisten zu können. Zur besseren Auffindbarkeit sind die Sanitäts-stellen von 1 bis 18 durchnummeriert.

Weitere Informationen zum Briloner Schnadezug sind auch auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de eingestellt.

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon