Sechs Babysitter ausgebildet

Von Spielanregungen bis zu Säuglingspflege und Verhalten im Notfall

brilon-totallokal: Olsberg: Sechs frisch ausgebildete Babysitter gibt es nun in der Stadt Olsberg: Die Jugendlichen haben einen Kurs absolviert, den das städtische Familienzentrum Olsberg in Kooperation mit der VHS angeboten hat. Gelernt haben sie dabei allerhand über Säuglingspflege, das richtige Halten und Füttern von Säuglingen, den Umgang mit schwierigen Situationen, das Erkennen von Gefahrenquellen sowie das Verhalten in Notsituationen. Ganz wichtig waren auch Anregungen für altersgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten von Kindern.

An fünf Abenden haben sich die Jugendlichen ab 13 Jahren unter Anleitung von Simona Kempmann zum Babysitter ausbilden lassen. Die Dozentin ist ausgebildete Kindertagespflegeperson und hat in Scharfenberg eine eigene Kindertagespflege, in der zurzeit fünf Kinder betreut werden. Für viele der Teilnehmerinnen war es kein komplettes Neuland: Sie konnten schon über erste Erfahrungen im Babysitten berichten.

Bild: Sechs Babysitter wurden im Kurs von Familienzentrum und VHS ausgebildet.

