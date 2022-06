Abschlussklassen am BK Brilon

Hauptschulabschluss, mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife, Abitur und Bacheolor Professional in Wirtschaft

brilon-totallokal: Brilon: Am Berufskolleg Brilon erhielten die Abschlussjahrgänge in verschiedenen Veranstaltungen ihre Zeugnisse. Schulleitung, Klassenleitung und alle Fachlehrer*innen wünschten den Absolventen*innen alles Gute, Erfolg und Glück für den weiteren Lebensweg.

Bereits am 10. Juni erhielten die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule (Handelsschule) und der Internationalen Förderklasse ihre Abschlusszeugnisse. Am 15. Juni folgten dann vormittags die Absolventinnen und Absolventen der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule (Höhere Handelsschule), und abends die Studierenden der Wirtschaftsfachschule. Mit dem Abiball, der am 18. Juni stattfand, endeten dann die Abschlussfeiern des Berufskollegs Brilon.

Bild: Abiturjahrgang des Berufskolleg Brilon

Fotocredits: Hendrik Herwig

Quelle: Hendrik Herwig – Berufskolleg Brilon

