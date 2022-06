Besuch der Partnerstadt Buckow

Briloner Delegation um Bürgermeister Dr. Christof Bartsch besucht die Partnerstadt Buckow

brilon-totallokal: Brilon/Buckow: Nach vierjähriger Pause besuchte nun eine kleine Briloner Delegation um Bürgermeister Dr. Christof Bartsch die Partnerstadt Buckow in der Märkischen Schweiz östlich von Berlin anlässlich der erstmaligen Ausrichtung der Rosentage nach Ausbruch der Corona-Pandemie. In diesem Rahmen traf Dr. Bartsch den 2020 neu gewählten Buckower Bürgermeister Thomas Mix. In gemeinsamen Gesprächen, auch mit den anwesenden Vertretern der irischen Partnerstadt Buckows, Adare im Bezirk Limerick, wurde die große Bedeutung des europäischen Partnerschaftsaustausch betont. Die Buckower Gastgeber mit ihrer Rosenkönigin hatten für die Besuchergruppe aus Brilon und Adare ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Bild: Besuchergruppe aus Brilon und Adare mit den Buckower Gastgebern auf der Treppe des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow

