Caritour Seniorenreisen: Frische Seeluft tanken und dabei die Abwehrkräfte stärken!

brilon-totallokal: Brilon: Aktuell gibt es noch freie Plätze für drei Reiseangebote vom Caritasverband Brilon e.V. Für Kurzentschlossene sind noch drei Plätze im königlichen Staatsbad Bad Brückenau im schönen Bayern frei. Die Reise findet vom 17. bis zum 27. Juli statt. Im malerischen Flusstal der Sinn kann man sich auf die Spuren von König Ludwig I. begeben, der hier schon die stärkenden Kräfte der Natur genoss. Das Hotel Jägerhof begeistert mit seiner ruhigen Lage und komfortablen Ausstattung. Mit Vorlage einer ärztlichen Verordnung erhalten Gäste auch Physiotherapie.

Für den Herbst bietet Caritour zwei weitere Reisen für Menschen mit „Meerweh“ an: Das Ostseeheilbad Dahme war einst ein kleiner Fischerort, heute lockt vor allem der 6,5 km lange Sandstrand die Touristen an den Ort in der Lübecker Bucht. Logiert wird in Dahme vom 24.09. bis zum 05.10.2022 im Seehotel Lönö, das direkt hinter dem Deich liegt. Flanieren Sie über die Dahmer Seebrücke, die 205 m in die Ostsee hinausragt oder genießen Sie einen Bummel entlang der Strandpromenade mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Cafés.

Im gleichen Zeitraum bietet Caritour auch eine Seniorenreise in das Nordseeheilbad Borkum an. Vom 24.09. bis zum 01.10. 2022 findet der Aufenthalt im Haus Marina statt, das direkt am Hauptbadestrand und der oberen Strandpromenade liegt. Auf der westlichsten Insel Deutschlands laden die pollenfreie Hochseeluft und die weitläufige Naturlandschaft zur Entspannung ein. Unternehmen Sie einen Ausflug zu den Seehundbänken oder lassen Sie sich bei einer geführten Wattwanderung die gesunde Nordseeluft um die Nase wehen.

Die Caritour Seniorenreisen werden durch erfahrene Ansprechpartner für die Teilnehmer begleitet nach dem Motto „Gemeinsam wollen wir Neues im Alter entdecken“. Die Caritas geht von einer Durchführung der Reisen aus. Kurzfristige Änderungen könnten sich ggfs. durch den Pandemieverlauf ergeben.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Ulrike Schrader, telefonisch unter 02961 97190 oder per E-Mail an [email protected].

