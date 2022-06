Yoga-Sommerkurs für Teilnehmende mit Vorkenntnissen

Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringen

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg/Olsberg: In diesem Kurs bringen die Teilnehmenden durch die Kombination von Atemtechnik, Körperarbeit und Meditation Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht.

Der Wechsel von aktiven und ruhigen Phasen führt zu gesteigerter Vitalität, verbesserter Körperwahrnehmung, Ausdauer und Beweglichkeit.

Der Kurs ist für geübte Teilnehmende mit Vorkenntnissen geeignet.

Der Sommerkurs beginnt am Mittwoch, 29. Juni, und findet an acht Abenden von 18 bis 19.30 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

