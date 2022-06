Mit VR-Brille, Kamishibai und Comic-Zeichnen

Stadtbücherei Olsberg startet ins Sommerferienprogramm

brilon-totallokal: Olsberg: Der SommerLeseClub der Stadtbücherei Olsberg hat begonnen – und damit auch das pralle Sommerferienprogramm. Anders als in den „Vor-Corona“-Jahren bittet die Stadtbücherei nun um Anmeldung für die meisten Veranstaltungen. „So kann das Büchereiteam den Besucherstrom besser steuern und dafür sorgen, dass eine Veranstaltung nicht von zu vielen Teilnehmern besucht wird“, erläutert Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg. Durch die Beschränkung der Teilnehmerzahl kann jeder Besucher ausreichend Abstand zu seinem Nachbarn halten und so sich und andere schützen.

Los geht es am Dienstag, 28. Juni, mit der Beat-Saber-Musikchallenge mit VR-Brille. Beat Saber ist ein rasantes virtuelles Spielerlebnis mit toller Grafik und energiegeladener Musik. „DIE Gelegenheit für alle, die schon immer mal in virtuelle Realitäten eintauchen und eine VR-Brille ausprobieren wollten“, so Petra Böhler-Winterberg. Zwischen 16 und 18 Uhr erhält jeder Spieler 20 Minuten Spielzeit. Die gewünschte Uhrzeit kann direkt bei der Anmeldung gebucht werden. Spielen mit VR-Brille ist erst ab 12 Jahren erlaubt. Für die Alterskontrolle bittet das Team darum, den eigenen Büchereiausweis oder ein anderes geeignetes Ausweisdokument mitzubringen. Weitere Termine für die Beat-Saber-Musikchallenge gibt es am 5. und 12. Juli jeweils von 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02962 / 979 383.

Weiter geht es nach fast zweijähriger Coronapause mit dem Kamishibai-Erzähl-Theater. Am Mittwoch, 29. Juni, um 14.30 Uhr und Donnerstag, 30. Juni, um 11 Uhr besucht „Der schaurige Schusch“ kommt dann in die Stadtbücherei. Die lustige Geschichte ist für Kinder im Vorschulalter von 3 bis 6 Jahren geeignet. Die Veranstaltung dauert etwa 30 Minuten und kann für Teilnehmer des SommerLeseClubs im Leselogbuch eingetragen und gestempelt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02962 / 979 383.

Noch wenige freie Plätze hat der Comic-Zeichen-Workshop für Kinder ab 10 Jahren. Die Stadtbücherei bietet den Workshop in Zusammenarbeit mit der vhs bmo ab dem 4. Juli an fünf Vormittagen in Folge jeweils von 10.00 – 11.45 Uhr an. Veranstaltungsort ist der gemeinsame Seminarraum von Stadtbücherei Olsberg und vhs. Die Hälfte der Kursgebühr trägt die Stadtbücherei Olsberg. Anmeldung bitte direkt bei der vhs bmo in Olsberg unter 02962/ 3080.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon