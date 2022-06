Dirk Wiese begrüßt Restart-Programm für den Breitensport

25 Millionen Euro für den Neustart des Vereinssports nach Corona

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat in dieser Woche 25 Millionen Euro für ein Maßnahmenpaket zum Neustart des Vereinssports nach Corona freigegeben. Damit sollen Vereine vor allem bei der Aus- und Weiterbildung unterstützt werden, um neue Übungsleiter*innen gewinnen zu können und so ein größeres Trainingsangebot zu ermöglichen.

„Ich begrüße sehr, dass sich die Haushalts- und Sportpolitiker*innen so dafür stark gemacht haben, damit das Programm so schnell an den Start geht. Das ist eine wichtige Unterstützung für alle Vereine, auch im Sauerland, die unter den Pandemieeinschränkungen gelitten haben und hat auch einen wichtigen gesellschaftlichen Wert. Denn Vereine bilden das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese können wir damit ganz konkret unterstützen. Ich freue mich daher sehr, dass sich mit Nancy Faeser eine Ministerin so für den Sport stark eingesetzt hat und diese finanzielle Hilfe ermöglicht hat.“, so Dirk Wiese zum Maßnahmenpaket für den Sport.

Mit dem Programm in Höhe von 25 Millionen Euro sollen konkret Vereine bei der Mitgliedergewinnung und Aus- und Fortbildung von Trainer*innen unterstützt werden. Außerdem sollen neue Mitglieder geworben werden und niederschwellige Sportangebote auch außerhalb von Vereinsstrukturen ermöglicht werden. Das Programm hat das Bundesministerium des Innern zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ausgearbeitet.

