Klassenzimmer unter freiem Himmel

Freie Plätze bei Ballonfahrt-Schnupperkursen für Grundschulklassen während der WIM

brilon-totallokal: Warstein: „Wie kann ein Ballon fahren?“ „Aus welchem Stoff ist die bunte Ballonhülle gemacht?“ oder „Wie funktioniert eigentlich der Brenner?“ – Kinder sind stets neugierig und wissbegierig, deswegen lädt die Warsteiner Internationale Montgolfiade Grundschulklassen vormittags während der Veranstaltung auf das Gelände neben der Warsteiner Brauerei ein. Dort steht dann selbst ausprobieren, mitmachen und Fragen stellen auf dem Stundenplan. Erfahrene Ballonpiloten nehmen sich die Zeit den Neuballönern alles rund um das Ballonfahren zu erklären.

Die Teilnahme ist für die Schulklassen kostenlos, lediglich die An- und Abreise muss selbst organisiert werden.

Anmeldungen der Klassen können im Organisationsbüro der Warsteiner Internationalen Montgolfiade, Telefon 02902/ 881400, abgegeben werden.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 2. bis 10. September 2022 mehr als 200 Ballonpiloten und bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner International Montgolfiade GmbH. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

