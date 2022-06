Erst-Check zur Berufsqualifikation

Service der Handwerkskammer: Willkommenslotse Udo Linnenbrink bietet Beratung für ukrainische Geflüchtete an

brilon-totallokal: Arnsberg/HWK: Die Handwerkskammer Südwestfalen bietet ab sofort eine kostenlose Beratung für ukrainische Geflüchtete an. In dieser Beratung durch Willkommenslotsen Udo Linnenbrink werden Informationen zu Berufsabschlüssen, Arbeitserfahrungen und Sprachkompetenzen aufgenommen und Möglichkeiten zur Beschäftigungsaufnahme besprochen. Eine erste Einschätzung der in der Ukraine erworbenen Berufsqualifikation auf einen handwerklichen Referenzberuf in Deutschland ergänzt das Angebot.

Das Beratungsergebnis wird in einem Dokument festgehalten, um eine gezielte Stellenbewerbung zu erleichtern. Mit dem Ergebnis können Handwerksbetriebe einen ersten Eindruck gewinnen, in welchen Berufen Bewerberinnen und Bewerber aus der Ukraine ausgebildet wurden und welche beruflichen Erfahrungen sie mitbringen. Auf Wunsch kann ein weiterer Termin zur individuellen Anerkennungsberatung vereinbart werden, um einen Antrag auf ein formelles Anerkennungsverfahren zu

stellen.

Die Beratung und der Check zu ausländischen Berufsqualifikationen helfen ukrainischen Geflüchteten dabei, sich auf die richtigen Stellen zu bewerben und unterstützt die Vermittlungsaktivitäten der Jobcenter.

Ukrainische Geflüchtete können zusammen mit ihrer Begleitung, gegebenenfalls auch mit einem Dolmetscher, einen Termin vereinbaren. Willkommenslotse Udo Linnenbrink freut sich auf die Kontaktaufnahme.

Kontakt: 02931/ 877-372, [email protected]

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon