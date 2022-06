Upcycling mit TetraPack

#handgemacht: „Von der Milchtüte zum Stiftehalter“

brilon-totallokal: Brilon: Wie aus einer Milchtüte ein cooler Stiftehalter wird, das kann man beim Workshop #handgemacht in der Stadtbibliothek Brilon lernen.

Im Rahmen des SommerLeseClubs und Brilon natürlich bietet die Bibliothek die Veranstaltung an zwei Terminen an.

Am Donnerstag, den 30.06.2022 von 14.30 Uhr – 17 Uhr und am Samstag, den 02.07.2022 von 10 Uhr bis 13 Uhr gestaltet Steffi mit allen Interessierten ab 8 Jahren Stiftehalter aus TetraPacks. Eine Anmeldung ist in der Stadtbibliothek Brilon notwendig, entweder telefonisch unter 02961 / 794-460 oder per Email unter [email protected]. Gerne können ausgewaschene TetraPacks mitgebracht werden!

Der Sommerleseclub ist ein Projekt vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen

Fotocredits: citypraiser via Pixabay

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon