Den ganzen Tag LIVE dabei! 11:00 Uhr: Vogelschießen – 15:15 Uhr: Proklamation – 18:00 Uhr: Großer Festzug mit dem neuen Königspaar. www.brilon-totallokal.de

Live: Gegen 11:00 Uhr Ausmarsch zum Vogelschießen – Ab 15:15 Uhr: Proklamation des neuen Königspaares – 18:00 Uhr: Großer Festzug mit dem neuen Königspaar

Den ganzen Tag LIVE dabei! Programm der Schützenbruderschaft. Was was wo ?

8:15 Uhr Antreten der Schützen auf dem Marktplatz, Abholen der Fahnen, des Schützenkönigs, des Majors und des Bürgermeisters zur Teilnahme an der hl. Messe für die verstorbenen Schützenbrüder um 8:30 Uhr. Danach Abmarsch zum Ehrenmal, dort Totenehrung und Kranzniederlegung. Im Anschluss laden wir zum gemeinsamen Schützenfrühstück ein. Gegen 11:00 Uhr Ausmarsch zum Vogelschießen. In der Schützenhalle wird während des Vogelschießens ein Konzert der Hochsauerländer und des Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon stattfinden. Auf dem Schützenplatz spielt das Jugendblasorchester Brilon. Gegen 15:15 Uhr Verabschiedung des scheidenden Königspaares und Proklamation des neuen Königspaares sowie der Prämienschützen. 18:00 Uhr großer Festzug, 21:00 Uhr Königstanz des neuen Königspaares, Polonäse, anschl. Tanz und geselliges Beisammensein.

Alle Live Übertagungen (mehrere Abschnitte) sind ca. 10 Minuten später an gleicher Stelle zusätzlich in HD Qualität als Video zu sehen. Sie verpassen also nichts… Sie können die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Die Aufnahmen bleiben über Jahre erhalten und stehen zur Ansicht bereit.

Danke an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch für die Bereitstellung der Leitung. Live-Übertragungen Schützenfest und Schnade 2022

Viel Spaß beim Vogelschießen 2022 – Viel Spaß viel beim Anschauen …

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon