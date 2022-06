Lagerplatz 16:30 Uhr – Schnade Brilon am 27.06.2022

Den ganzen Tag: LIVE dabei … Schnade am 27.06.2022 in Brilon. Rund um die Uhr zu sehen auf www.brilon-totallokal.de

brilon-totallokal: Antreten um 6:45 Uhr zur Schnade Um etwa 7:20 Uhr setzt sich der Schnadezug auf dem Marktplatz über den Steinweg zum Kreuziger Tor hinaus in Marsch. Gegen 10:30 Uhr wird der Frühstücksplatz „Am Schwarzen Haupt“ erreicht. Nach etwa zweistündiger Rast setzt sich der Schnadezug gegen 12:30 Uhr wieder in Bewegung. Der Lagerplatz „Am Eschenberg“, wird gegen 15:00 Uhr erreicht werden. Von dort wird gegen 19:00 Uhr der Rückmarsch angetreten. In der Galmeistraße, unterhalb des Amtshauses, hält der Schnadezug ca. 15 Min. an, um sich für den bevorstehenden Einzug in die Stadt zu ordnen, damit die traditionelle Marschordnung wieder hergestellt werden kann. Unter dem nun einsetzenden Geläut sämtlicher Kirchenglocken erfolgt gegen 20:15 Uhr der feierliche Einzug in die Stadt.

Alle Live Übertagungen (mehrere Abschnitte) sind ca. 10 Minuten später an gleicher Stelle zusätzlich in HD Qualität als Video zu sehen. Sie verpassen also nichts… Sie können die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Die Aufnahmen bleiben über Jahre erhalten und stehen zur Ansicht bereit.

Danke an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch für die Bereitstellung der Leitung. Live-Übertragungen Schützenfest und Schnade 2022

Viel Spaß bei der Schnade 2022 – Viel Spaß viel beim Anschauen …

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon