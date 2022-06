Dorfgespräch in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Viele örtliche Themen und das Dorfleben standen im Mittelpunkt

brilon-totallokal: Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle: Beim Dorfgespräch, zudem Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann eingeladen hatte, standen viele örtliche Themen und das Dorfleben im Mittelpunkt.

Für die Erweiterung des Kindergartens und Schaffung einer zusätzlichen vierten Gruppe in der ehemaligen Grundschule liegen die Umbaupläne vor, finanzielle Mittel in Höhe von ca. 300.000,– € stellen der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und die Stadt zur Verfügung.

Erfreulich für viele Bürger im Dorf, die Straßenbaubeiträge für die beitragspflichtigen Eigentümerinnen und Eigentümer werden abgeschafft und die ausbleibenden Einnahmen für die Kommunen landesseitig ersetzt.

Thema waren auch die fehlenden Bauplätze im Ort und die Hinterhofbebauung. Hierzu, so Diekmann, werde er erneut bei der Bezirksregierung nochmals vorstellig werden.

Große Kritik herrscht bei vielen Bürgern im Dorf an der Parksituation gegenüber dem Forellenpark. Mehrmals ist hier die Dorfgemeinschaft beim Bürgermeister und Ordnungsbehörde vorstellig geworden. Immer mehr Fahrzeuge, insbesondere die Kastenwagen, versperren die Sicht für die Autofahrer. Die Antwort, zuletzt durch die Stadtverwaltung an die Dorfgemeinschaft ist nicht mehr hinnehmbar, so die einhellige Meinung der Teilnehmer.

Der fehlende Fuß-/Radweg entlang der Verbindung Petersborn zur B251 (Gasthof Gruß) war selbstverständlich auch Thema. Aufgrund von gescheiterten Grundstücksverhandlungen mit einigen Eigentümern war die Anlegung dieses Fuß-/Radweges im Rahmen des Neubaus der Straße nicht zustande gekommen. Nach wie vor fordert der Ortsvorsteher diesen Weg entlang der Straße. Hier muss die Stadt erneut Gespräche führen, um dieses wichtige Projekt zu realisieren.

Das Dorfgespräch soll auch in Zukunft in so „lockerer Form“ fortgesetzt werden. Beim nächsten Gespräch wird voraussichtlich der Bezirkspolizist Gast sein.

