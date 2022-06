Streetfood Festival „CHEATDAY“ vom 01. – 03.07. 2022 in Brilon

Der Briloner Marktplatz wird wieder zum Schauplatz dieses Schlemmer- Events

brilon-totallokal: Brilon: Nach der, durch Corona bedingten, zweijährigen Zwangspause freuen uns sehr auf das Wochenende vom 1.- 3.07.2022, denn an diesem Wochenende findet endlich wieder das Streetfood Festival „CHEATDAY“ im wunderschönen Brilon statt.

Der zentral gelegene Marktplatz wird wieder zum Schauplatz unseres Schlemmer- Events. Mit guter Live Musik, einer Getränkevielfalt und tollem Essen ein Luxus, den man sich unbedingt gönnen sollte. Von der Cheatday-Wohnzimmer-Bühne spielen unsere Musiker eure Liebelingslieder. Beste Stimmung garantiert!

Zwischen 12 und 22 Uhr (Fr. ab 17:00, So. bis 19:00 Uhr) kann geschlemmt und probiert werden: Neben bekannten Leckereien gibt es natürlich auch viel Neues, auf das man sich freuen kann: Spezialitäten wie handgemachtes Pastrami in der Kartoffelwaffel, mexikanische Burritos und argentinische Sandwiches sind nur einige der leckeren Überraschungen unserer Foodies an diesem Wochenende. Pulled Pork und hochkreative Beef-Burger machen alle Fleischfans selig und glücklich. Und das war natürlich nicht alles.

Auch der süße Zahn darf sich freuen: z.B. spanische Churros, französische Crepes mit verschiedensten Toppings werden alle Naschkatzen höchst zufrieden stellen.

