Magazin der Big Six erschienen

Auch das Logo wurde komplett neugestaltet

brilon-totallokal: Brilon: Vor einigen Wochen hat er endlich wieder stattgefunden, der Fußball- und Familientag der Big Six. Viele Menschen sind zu diesem Event auf das Sportgelände in Brilon geströmt. Doch auch im Hintergrund war die Unternehmensinitiative nicht untätig. So wurden in der Zeit, als keine Veranstaltungen stattfinden konnten, vermehrt Anzeigen und Reportagen geschaltet, um im Gespräch als attraktive Arbeitgeber zu bleiben.

Jetzt hat sich die Initiative etwas Neues einfallen lassen und veröffentlicht erstmals ein gemeinsames Magazin, um sich der Bevölkerung in Brilon und Umgebung vorzustellen. Auf 68 Seiten finden sich vor allem spannende Infos zu den 12 Unternehmen der Unternehmensinitiative, sowie deren Aktivitäten. Das Magazin beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Darstellung der Unternehmen, sondern auch ihr Unternehmenssitz – die Region um Brilon wird dargestellt.

„Bei der Suche nach Fach- und Führungskräften spielt das Lebensumfeld für Arbeitnehmer eine immer wichtigere Rolle. Deshalb war für uns klar, dass wir auch mit den Highlights aus Brilon und Umgebung in diesem Magazin werben müssen, um unsere Zielgruppe passend anzusprechen.“, so die Unternehmensinitiative in einer Pressemitteilung. Neben dem Magazin wurde auch das Logo komplett neugestaltet und findet erstmals im Magazin Anwendung.

Das Magazin, welches natürlich mit heimischen Briloner Partnern, der Werbeagentur Landluft und der Druckerei Satz & Druck Kemmerling, entstanden ist, ist auf der Homepage der Wirtschaftsförderung Brilon (www.briloner-wirtschaft.de) zum Download eingestellt. Weiterhin liegt es an einigen öffentlichen Orten in Brilon (BWT, Gastronomie und Hotellerie) aus.

Bild: Beim Arbeitstreffen der Big Six bei Impuls Küchen wurde das Magazin präsentiert.

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

