Gasteltern für Jugendliche aus den USA gesucht

Eine Reise wird besser in Freunden als in Meilen gemessen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Berlin: „Eine Reise wird besser in Freunden als in Meilen gemessen.“ Unter diesem Motto wagen jedes Jahr 350 junge US-Amerikaner*innen im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms das Abenteuer Schüleraustausch. Das Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongress‘ ermöglicht Ihnen, ein Schuljahr in Deutschland zu verbringen und Land und Leute besser kennen zu lernen. Dabei werden sie von ihren deutschen Patenabgeordneten unterstützt. Dirk Wiese hat bereits in diesem Schuljahr John aus Texas betreut und möchte auch im nächsten Schuljahr Jugendlichen den Aufenthalt im Hochsauerlandkreis ermöglichen.

Im September starten die nächsten Stipendiat*innen in ihren Schüleraustausch. Die Jugendlichen leben in Gastfamilien und besuchen weiterführende Schulen. Einige der 15- bis 18-jährigen Schüler*innen suchen derzeit noch nach Familien, die sie in ihrem Zuhause willkommen heißen möchten. Paare, Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder auch Rentner*innen sind gleichermaßen als Gastgeber willkommen. Wichtig sind vor allem Zeit und Neugier, das Gastkind kennenzulernen und in die Familie zu integrieren. Das Stipendienprogramm fördert auf amerikanischer und auf deutscher Seite Weltoffenheit und kulturellen Austausch. Familien, die eine*n Schüler*in bei sich aufnehmen wollen, können sich an den gemeinnützigen Verein Partnership International e.V. wenden, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter (0221) 913 97 33. Der Verein betreut ab Sommer insgesamt 50 Stipendiat*innen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms aus den amerikanischen Bundesstaaten Kansas, Texas, Minnesota, Utah, Colorado, Arizona, Wyoming und Oklahoma.

Seit 1983 besteht das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) als Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Jedes Jahr werden 360 deutsche und 350 amerikanische Schüler*innen als Stipendiat*innen ausgewählt. Die Jugendlichen leben als junge Botschafter*innen ihrer Heimat für zehn Monate im jeweils anderen Land. Für den Aufenthalt erhalten sie ein Vollstipendium. Das PPP fördert so den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den USA.

Partnership International e.V. ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter Verein für internationale Begegnungen und Austauschprogramme. Der Verein greift auf eine über 60-jährige Erfahrung als Austauschorganisation zurück und betreut jedes Jahr 50 amerikanische Stipendiat*innen des PPPs.

Fotocredits: Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon