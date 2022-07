Live ab 14:15 Uhr am Sonntag, direkt aus Olsberg – Großer Festzug am 3.7.2022 – Schützenfest LIVE dabei

LIVE ab 14:15, direkt aus Olsberg – Start zum großen Festzug

Ablauf:

Sonntag, 3. Juli 2022

13:30 Uhr Treffen der Schützenbrüder beim Major Oliver Henke in der Blankenstraße und beim Zugführer der Junggesellenkompanie Chris Neumann in der Bahnhofstraße mit anschließendem Sternmarsch zum

Markt.

14:30 Uhr Großer Festzug

Alle Live Übertagungen (mehrere Abschnitte) sind ca. 10 Minuten später an gleicher Stelle zusätzlich in HD Qualität als Video zu sehen. Sie verpassen also nichts… Sie können die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Die Aufnahmen bleiben über Jahre erhalten und stehen zur Ansicht bereit.

Viel Spaß beim Festzug – Viel Spaß viel beim Anschauen …

