Wanderevent „extrem“ gut gelaufen: „Das war echte Königsklasse!“

Teilnehmer begeistert von „Extrem Extrem“ – Wanderevent 2023 bereits fest eingeplant

brilon-totallokal: Willingen: Rund 140 Teilnehmer starteten bei der extremsten Wanderveranstaltung Deutschlands. Die Veranstalter, die Tourist-Informationen Diemelsee und Willingen, bekamen durchweg großes Lob für Streckenwahl und Organisation der Langstreckenwanderung „ExtremExtrem“. Ein Datum für die Veranstaltung im kommenden Jahr ist bereits gefunden.

Erschöpft, glücklich, stolz auf ihre Leistung, kamen auf der über 150 Kilometer langen, landschaftlich imposanten Strecke von Diemelsee über Willingen nach Korbach rund 90 Teilnehmer wieder zurück am Diemelsee an: „Das Gefühl es geschafft zu haben ist unbeschreiblich“, freuten sich die meisten von ihnen. Der Erste war bereits nach 25,5 Stunden im Ziel. Das macht einen Schnitt von sechs km/h, trotz Pausen – eine beeindruckende Leistung. Insbesondere weil große Hitze den Teilnehmern arg zusetzte.

Besonders liebevoll kümmerten sich die vielen Helfer um die Versorgung der ExtremWanderer. Von Kartoffelsalat über hausgemachten Kuchen und Pizzawaffeln gab es alles, was schmeckt und Kraft gibt. Auch dafür gab es großes Lob: „Diese Veranstaltung – das ist echte Königsklasse“, so ein Finisher. Hundert-Kilometer-Märsche und 24-Stunden Wanderungen gebe es mittlerweile viele – aber 48 Stunden, 150 Kilometer und vor allem die 3.500 Höhenmeter, das sei außergewöhnlich.

Bei so viel positiver Resonanz fällt es den Veranstaltern leicht, den Blick nach vorn zu werfen und sogleich die nächste Langstreckenwanderung zu planen. Stattfinden wird ExtremExtrem vom 22. bis 24. Juni 2023. Bereits über 50 Personen haben sich dafür bereits angemeldet. Startpunkt wird wieder die Tourist-Information Diemelsee sein. An einer veränderten Streckenführung wird gearbeitet. Schließlich soll es nicht langweilig werden – und die Region hat ja noch so viel zu bieten! Anmeldungen und weitere Infos auf www.extrem-extrem.de .

Stolz und glücklich verkündet das Orga-Team: „Am Erfolg des Events hatten die vielen freiwilligen Helfer großen Anteil. Ohne sie geht es nicht.“ Auch die Kollegen der TouristInformationen und Bauhöfe, die am Wochenende hochmotiviert im Einsatz waren, hätten einen „super Job“ gemacht.

Eventkalender

07. – 10.07.2022 Bike Week Willingen

05.08.2022 Willingen Open Air mit “Die Fantastischen Vier“

06.08.2022 Willingen Open Air mit Sarah Connor und Max Giesinger

20.08.2022 Schlagerstern Willingen

28.08.2022 Alphornmesse auf dem Ettelsberg

28.10. – 30.10.2022 Street-Food-Festival Cheat Day

Quelle: Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon