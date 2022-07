Kunterbunte Sommeraktion im Kindergarten Zwergenland

Die Kinder haben den Zaun des Kindergartens mit vielen bunten Farben angestrichen

winterberg-totallokal: Madfeld: Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „Zwergenland“ Madfeld hatten eine kunterbunte Sommeraktion. In Teamwork haben sie fleißig den Zaun des Kindergartens mit vielen bunten Farben und Pinseln angestrichen. Mit begeisterten Kommentaren wie: „Wir sind richtige Handwerker!“, „Das sieht jetzt viel schöner aus!“ und „Ich will auch nochmal malen!“ sind nur einige Aussagen der fleißigen Kinder angeführt. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern und Madfelder sind von dem Ergebnis begeistert. Gesponsert wurden die Farben von einigen Eltern der Kindergartenkinder und der Großteil von der Firma Perfekt Wand- und Bodendesign Prior GmbH & Co. KG Prior aus Marsberg. Die fleißigen Malerinnen und Maler wurden im Anschluss mit einem Eis belohnt!

Der Kindergarten Madfeld bedankt sich bei den Familien und der Firma „Perfekt Prior“.

Bild: Nicole Ritter und Lea Aßhauer mit den Zwergenlandkindern

Fotocredits: Diana Fastabend

Quelle: Kindergarten Madfeld

