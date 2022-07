Online zur „Fachkraft Buchführung (IHK)

Webinar bereitet Zahlenprofis auf IHK-Zertifikats-Abschluss vor

brilon-totallokal: IHK: Die Teilnehmer des Webinars „Fachkraft Buchführung (IHK)“ des IHK-Bildungsinstituts erhalten einen Überblick über die unterschiedlichen Aspekte der betrieblichen Buchführung. Die behandelten Themen sind in allen Branchen zu finden. Ziel des Online-Lehrgangs, der am Mittwoch, 3. August um 18.00 Uhr startet, ist es, die Teilnehmer mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufen vertraut zu machen. Betriebliche Situationsschilderungen, Fälle aus der Praxis, Analysen von betrieblichen Prozessen sowie praxisnahe Aufgabenstellungen sollen die Teilnehmer in die Lage versetzen, das erlernte Wissen in ihrem Aufgabenbereich umzusetzen. Arbeitsabläufe werden nicht nur theoretisch besprochen, sondern auch anhand einer Buchhaltungssoftware aktiv online in Webkonferenzen umgesetzt.

Abgesehen vom IHK-Zertifikatstest in Arnsberg findet der Kurs komplett online statt. Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Lehrgangs und bestandenem Abschlusstest das IHK-Zertifikat „Fachkraft für Buchführung (IHK)”.

Infos zu Fördermöglichkeiten und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden bei Marc Hannuschka, Tel. 02931 878269 oder unter [email protected].

