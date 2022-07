Verkehrsunfall in Olsberg Assinghausen

Die B480 musste für etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden

brilon-totallokal: Olsberg: Auf der B 480 zwischen Assinghausen und Olsberg kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer fuhr vermutlich wegen Unachtsamkeit mit seinem PKW auf die aufsteigende Leitplanke am rechten Fahrbahnrand auf und wurde einige Meter weiter umgeworfen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese.

Der Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Beide mussten vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt werden und wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die hinzugerufene Löschgruppe Assinghausen stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher, fing auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte den Rettungsdienst. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B480 etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt.

Neben der Polizei war die Löschgruppe Assinghausen mit zwei Fahrzeugen und 8 Helfern, sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

