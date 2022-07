„Gefragte Meister der Zahlen“

IHK-Lehrgang mit Zertifikat für Fachkräfte im Rechnungswesen

brilon-totallokal: IHK: Für viele Mitarbeiter ist die Buchführung ein gefürchtetes und ungeliebtes Feld. Der Lehrgang „IHK-Fachkraft für Rechnungswesen“ des IHK-Bildungsinstituts verschafft schnelle Abhilfe.

Fachkräfte sind in den Unternehmen stark nachgefragt. So wundert es auch nicht, dass dieser Lehrgang sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Der Zertifikatslehrgang gliedert sich – entsprechend den Tätigkeitsfeldern – in drei Themenmodule: Buchführung und Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung und Jahresabschluss / Jahresabschluss-analyse.

Jedes Modul des Lehrgangs zur „IHK-Fachkraft Rechnungswesen“ ist in sich geschlossen und kann auch einzeln gebucht werden. Bei Besuch aller drei Module dem Bestehen der lehrgangsinternen Tests erhalten die Teilnehmer das begehrte Zertifikat „IHK-Fachkraft Rechnungswesen“.

Am 8. August startet das Modul „Buchführung und Bilanzierung“.

Weitere Infos zu diesem Lehrgang, Fördermöglichkeiten (NRW-Bildungsscheck) und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut, Marc Hannuschka, 02931 878269, [email protected], erfragt werden.

Quelle: IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon