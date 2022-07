50. Springturnier am 16. und 17.07.2022 in Brilon

Wir freuen uns auf 200 Reiter und 409 genannte Pferde!

brilon-totallokal: Brilon: Der Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e.V. veranstaltet am kommenden Wochenende sein 50. Reitturnier auf der Reitanlage Volbracht, Am Östenberg 10, Brilon. An beiden Tagen wird Springsport von der Klasse E bis zur Klasse M geboten.

Höhepunkte des Wochenendes sind das Punktespringen der Klasse M* am Samstag und am Sonntag die Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde.

Ein weiteres Highlight bietet am Samstag das Teamspringen, bei welchem je ein Reiter der Klasse E, ein Reiter der Klasse A und ein Reiter der Klasse L als Team gemeinsam gewertet werden und den Teamsieg für sich entscheiden können.

Daneben wird für die kleinsten Besucher an beiden Tagen von 11-13 Uhr Ponyreiten mit der Reitschule Walters angeboten. Weitere Rahmenprogrammpunkte sind am Samstag im Anschluss an den Sport die Reiterparty und am Sonntag der Sponsorentreff ab 11 Uhr sowie die Ehrung verdienter Mitglieder um 15:30 Uhr an und auf dem Springplatz.

Vorbeikommen und Zuschauen lohnt sich!

Für das leibliche Wohl ist vielfältig unter freiem Himmeln gesorgt!

Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Infos zum Verein unter www.reitverein-brilon.de.

Hier finden Sie die Zeiteinteilung zur Veranstaltung:

Fotocredits: Reitverein Brilon

Quelle: Reitverein Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon